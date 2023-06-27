بأسلوب الخطف.. ضبط مسجل خطر يسرق الهواتف المحمولة في النزهة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المواطنين في منطقة النزهة.

وتبين ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف"، وبحوزته "فرد خرطوش ، طلقة لذات العيار".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، كما أضاف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى 3 أشخاص عملاء "سيئ النية" أمكن ضبطهم ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.