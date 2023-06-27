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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر وحافظت على الهوية المصرية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

وجه المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال عثمان، إن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، لتعميم الأعياد والاحتفالات في كافة أرجاء مصر، وهى ذكرى سعيدة على مصر وشعبها، فثورة 30 يونيو تعبر عن عزة وكرامة المصريين والتي نجحت في استرداد مصر التي اختطفتها جماعة الإخوان الإرهابية، ليقول الشعب المصري كلمته بأن مصر للمصريين وينزل الملايين في كافة الميادين ويقولون لا للإخوان ويسقطون الجماعة وحكمها بعد عام أسود حكمت فيه مصر، ثم تنتصر إرادة الشعب المصري.

وأضاف عثمان، أن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر وذكراها سيخلدها التاريخ ويكتبها بأحرف من نور، لأنها انتصرت على الظلام والجهل والتطرف وأنقذت الهوية المصرية التي أرادت جماعة الإخوان طمسها وتشويهها وتبديدها، فمهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري.

كما وجه النائب أحمد عثمان، التهنئة إلى القوات المسلحة المصرية التي انحازت إلى إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، كما استطاعت القوات المسلحة والشرطة التصدي للإرهاب والقضاء عليه، وقال إن الرئيس السيسي حمل روحه على كتفه من أجل إنقاذ مصر، فكل الشكر والتحية للرئيس والشعب المصري.

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