أماكن التنزه فى الغربية خلال أيام عيد الأضحى

يحرص أهالي محافظة الغربية على الخروج إلى المتنزهات في أول أيام العيد.

وفي السياق، قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن منطقة استاد طنطا الجديد أصبحت مقصدًا لمئات الأسر خاصة بعد تطويرها وأصبحت أفضل الأماكن التي يلجأ إليها المواطنون، حيث تنتشر عربات الطعام والشراب على كورنيش ترعة القاصد.

وأضاف أن مول طنطا الموجود بالمنطقة اللوجستية أصبح من أفضل خيارات الأسر التي تريد الفسحة طوال أيام العيد علاوة على وجود كارفور طنطا بمدخل مدينة المحلة.

وتابع: “أصبح شارع 306 من أفضل المشاريع التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، حيث أصبح مقصدًا لجميع العائلات نظرًا لكونه على كورنيش مدينة طنطا ويحتوي على عدد من عربات الطعام المختلفة”.

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