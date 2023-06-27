القبض على 3 متهمين بسرقة 300 أسطوانة غاز في الزاوية الحمراء

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة محملة بأسطوانات الغاز، في منطقة الزاوية الحمراء.

وتبين ضبط 3 أشخاص لسرقتهم إحدى السيارات محمل عليها 300 أسطوانة بوتاجاز حال توقفها بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزة أحدهم فرد خرطوش ، السيارة المستولى عليها دون حمولتها.

وأقر أحدهم بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وقيامه ببيع حمولة السيارة إلى عميله " سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان أمكن ضبطه وبحوزته إسطوانات البوتاجاز وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى.

واعترف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة والمادة المخدرة للإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.