الغضبان يهنئ أهالي بورسعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتقدم في كافة الاتجاهات، لافتًا إلى أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية، لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم جهود التطوير لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها القيادة السياسية.