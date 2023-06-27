"الأكل وقف فى زورها".. وفاة طفلة بالأقصر

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها داخل منزلها عقب إصابتها باختناق شديد خلال تناول الطعام وتوقفه في الحلق، فى إحدي قري مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً يفيد بمصرع طفلة تدعى "ندى على حامد" تبلغ من العمر 3 سنوات داخل منزلها بقرية القرية، وذلك عقب إصابتها باختناق شديد خلال تناول الطعام وتوقفه فى الحلق.

وانتقلت سيارة إسعاف لموقع المنزل ونقلت جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لفحصها وإعداد تقرير طبي بحالة الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.