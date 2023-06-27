ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الأكل وقف فى زورها".. وفاة طفلة بالأقصر

وفاة طفلة
وفاة طفلة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها داخل منزلها عقب إصابتها باختناق شديد خلال تناول الطعام وتوقفه في الحلق، فى إحدي قري مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً يفيد بمصرع طفلة تدعى "ندى على حامد" تبلغ من العمر 3 سنوات داخل منزلها بقرية القرية، وذلك عقب إصابتها باختناق شديد خلال تناول الطعام وتوقفه فى الحلق.

وانتقلت سيارة إسعاف لموقع المنزل ونقلت جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لفحصها وإعداد تقرير طبي بحالة الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طفلة اختناق شديد الحلق محافظة الأقصر مستشفى طيبة التخصصي

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

خالفت القانون.. اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟