"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

"أبويا مدمن وهيذبح أمي".. مأساة حقيقية عاشها طفل لم يتجاوز عمره التسعة أعوام بسبب خلافات دبت بين أمه ووالده اتهم فيها الأخيرة بسوء السلوك، فكانت النتيجة الأب خلف أسوار السجن ومحاولة انتحار الأم، في منطقة حدائق أكتوبر.

غرفة مظلمة

البداية، عندما وجد الطفل نفسه محبوسًا في غرفته، وكل فترة يسمع صوت اعتداء والده على أمه بالضرب وتقييدها واتهامها بسوء السلوك، وفترات يفتح الباب يدخل الأب له الطعام ثم يغلق الباب، ساعات طويلة عاشها الطفل داخل الغرفة المظلمة لا يسمع سوى صوت التوسلات والصراخات، وأوقات أخرى يسمع السباب والتهديد بالقتل.

كل هذه الأمور وقفت عائقًا أمام الطفل الذي وجد نفسه لا يعلم شيئًا عما يدور في الخارج، ولكنه بتفكيره البسيط نجح في التخطيط والهرب من شقته عن طريق الشرفة، وبالفعل نجح في هروبه حتى وصل إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر.

القبض على الأب

وبمجرد وصوله للقسم انفجر في الصراخ قائلًا: “أبويا مدمن وأمي سمعتها سيئة وهو حابسنا وبيهددها بالقتل، وهيذبح أمي الحقونا”، وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة الصبي وتم القبض على الأب، ولكن بمحاولة إنقاذ السيدة من محبسها تم سماع صوت ارتطام قوي، وباستطلاع الأمر تبين محاولة السيدة إلقاء نفسها والانتحار من الشرفة.

قرارات النيابة

وقررت النيابة حبس الأب المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات، ونقل السيدة إلى المستشفى لإسعافها والاستعلام عن حالتها الصحية، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل وإعداد تقرير عن حالته الصحية.

- تفاصيل بلاغ قسم شرطة أكتوبر

تلقى الرائد فريد معاذ، بقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من طفل 9 سنوات يفيد احتجاز والده له وتعاطيه المواد المخدرة داخل منزلهم وأنه نجح في الهروب للإبلاغ عنه.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين صحته ، تم ضبط والد الطفل وعقب ذلك قامت والدة الطفل بإلقاء نفسها من بلكونة الشقة في محاولة لإنهاء حياتها.

تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.