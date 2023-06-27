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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية": استعدادات لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بشركة "فاجنر"

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

كشفت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي مجموعة "فاجنر" يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة إلى وحدات الجيش الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الاستعدادات جارية لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بشركة "فاجنر" العسكرية إلى وحدات القوات المسلحة الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة.

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، أنه تم وقف التتبعات الجنائية في قضية التمرد المسلح، مشيرًا إلى أن التحقيقات في قضية التمرد أثبتت أن المشاركين فيها تراجعوا عن مواصلة التمرد وعدلوا عن ارتكاب جرائم.

تجدر الإشارة إلى أنه في ليلة السبت الماضي، استولى مقاتلو مجموعة "فاجنر" العسكرية بقيادة يفجيني بيرجوجين، على المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقضي بمغادرة بريجوجين وعدد من مقاتليه الأراضي الروسية إلى بيلاروس.

وكانت الأجهزة الأمنية الروسية قد باشرت السبت الماضي التحقيق بعد فتح قضية جنائية على خلفية التمرد المسلح، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة ناتجة عن طموحات ومصالح شخصية.

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