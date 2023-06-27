يوم الفحص الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية بالولايات المتحدة.. طبيب يوضح علاج الإيدز

يحل يوم الفحص الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة في السابع والعشرين من شهر يونيو كل عام، وذلك بهدف الحد من انتشار ذلك المرض المناعي الذي ينتقل من شخص لأخر بكل سهولة.

ولاهتمام دول العالم بذلك المرض المناعي "الإيدز" فقد تم تحقيق تقدم كبير في التعامل معه، والعيش بشكل مستقر وبصحة جيدة، حيث بالتقدم العلاجي أصبح الإيدز مثله مثل الأمراض المزمنة، وبالتزامن مع يوم الفحص نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق التعامل مع علاج مرض الأيدز بحسب ما أوضح دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

وقال إن لا يوجد علاج يشفي من فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، ولكن هناك بعض الأدوية التي تعمل على السيطرة على العدوى والوقاية من مضاعفات المرض، حيث أثبتت مضادات الفيروسات التي تعالج فيروس نقص المناعة البشري فعاليتها في تقليل حالات الوفاة بسبب الإيدز في كافة أنحاء العالم.

وأكد أنه يمكن تدبير الإصابة بالفيروس بتوليفة من 3 أدوية أو أكثر من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، ولكن لا تعالج المضادة للفيروسات القهقرية حاليا الإصابة بالفيروس ولكنها تساهم إلى حد كبير في كبت تكاثر الفيروس، وتسمح بتعافي جهازه المناعي وتقويته، كما تعمل على استعادة القدرة على التصدي لحالات العدوى الانتهازية وبعض أنواع السرطان.

وأوضح انه قد أوصت المنظمة منذ عام 2016 بإعطاء الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية طوال العمر لجميع المصابين بالفيروس مهما كانت حالتهم الصحيى، بمن فيهم: "الأطفال، المراهقون، البالغون، الحوامل، المرضعات‎‏.

وتابع أنه على الرغم من أنه لا يوجد علاج حتى الآن للفيروس، إلا أن تناول العقاقير يعني إمكانية علاج مرض الإيدز في عام 2020، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية يأخذون الدواء بنجاح للقضاء عليه، مما يمكنهم من أن يعيشوا حياة طبيعية تماماً.