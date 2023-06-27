ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجم الغناء الشعبي رضا البحراوي ضيف "صاحبة السعادة" الليلة

رضا البحراوي
رضا البحراوي

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، المطرب رضا البحراوي، في حلقة وقفة عيد الأضحى المبارك اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويقدم رضا البحراوي خلال الحلقة مجموعة من أغانيه المميزة، كما يتحدث عن تفاصيل خاصة بـ حياته الشخصية وحياته الفنية وأبرز التحديات التي واجهها في مشواره الفني.

ويتطرق "البحراوي" خلال حواره إلى أحدث أغانيه التي قدمها خلال الفترة الماضية وردود الأفعال عليها، كما يتحدث عن تفاعل الجمهور مع ما يقدمه، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

"صاحبة السعادة" يذاع الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.


https://m.facebook.com/dmctv/videos/206761318587751/?ref=embed_video

 

لغناء الشعبي رضا البحراوي البحراوي الفنانة والإعلامية إسعاد يونس إسعاد يونس DMC

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

«فتش عن المرأة».. تفاصيل مقتل ترزي بسبب لبس العيد في أوسيم

"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟