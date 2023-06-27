نجم الغناء الشعبي رضا البحراوي ضيف "صاحبة السعادة" الليلة

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، المطرب رضا البحراوي، في حلقة وقفة عيد الأضحى المبارك اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويقدم رضا البحراوي خلال الحلقة مجموعة من أغانيه المميزة، كما يتحدث عن تفاصيل خاصة بـ حياته الشخصية وحياته الفنية وأبرز التحديات التي واجهها في مشواره الفني.

ويتطرق "البحراوي" خلال حواره إلى أحدث أغانيه التي قدمها خلال الفترة الماضية وردود الأفعال عليها، كما يتحدث عن تفاعل الجمهور مع ما يقدمه، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

"صاحبة السعادة" يذاع الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.



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