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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة سيدة من ترعة فى الشرقية

جثة
جثة

لقيت ربة منزل بمحافظة الشرقية، الثلاثاء، مصرعها غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية.

كان تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بورد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" دعاء. س"، 38 عاما، ربة منزل، مقيمة مشتول السوق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

 تبين من التحريات الأولية تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة بوجود عريق بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري المشاة بنطاق مركز بلبيس، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من استخراج الجثمان وتبين أنه لسيدة فى العقد الرابع من العمر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

محافظة الشرقية مياه ترعة غرق مصرع

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