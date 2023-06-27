هيئة الكتاب و30 يونيو.. "معرض الأوبرا وإصدارات تاريخية"

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خلال شهر يوليو المُقبل، بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، معرض الأوبرا الثاني للكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين، وقطاعات الوزارة، والذي يضم سلسلة من الإصدارات التاريخية والتوثيقية المُهمة.

ومن المقرر أيضا أن تُصدر هيئة الكتاب كتاباً بعنوان "عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة" احتفالاً بهذه المناسبة، للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ويعد أول توثيق كامل لفكرة إنشاء عاصمة إدارية لمصر، منذ بدأ الحديث عنها نهاية سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم، وجاء في 228 صفحة، ويحتوي على 12 فصلًا وملحق صور يوثق مراحل التنفيذ بدءًا من اليوم الأول حتى نهاية 2022.

كما أن الكتاب يعتبر توثيقًا لمراحل التنفيذ الرسمي للعاصمة منذ 2015 حتى تسليم أول وحدات سكنية فيها قامت الدولة بتنفيذها بشكل كامل في 2021، كما يوثق الكاتب التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت الدولة عند شروعها في تنفيذ المشروع، وكيفية تخطي تلك التحديات حتى أصبح الحلم واقعًا، ويجيب الكتاب على الأسئلة المطروحة في الشارع، حول سبب تنفيذ هذا المشروع الضخم رغم الظروف الاقتصادية، وكيف تم تمويله؟

وكانت وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، أعلنت عن تنظيم برنامج ثقافي وفني ثري، من خلال قطاعاتها المتعددة، ابتداءً من يوم 30 يونيو الجاري.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على هوية مصر، ومثلت حائطَ صدٍ ضد محاولات تغيير وجه مصر الحضاري "، وأكدت أن ثورة 30 يونيو كانت شرارة البدء لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت: بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري، تُنظم الوزارة برنامجًا حافلًا، وكرنفالاتً شعبية في محافظات مصر المختلفة، وسلسلةً من الندوات والمعارض والحفلات الموسيقية، مضيفة: حرِصنا أن يكون الاحتفال مميزاً هذا العام بالمواقع الثقافية المنتشرة بأرجاء الجمهورية، خاصة التي كانت محرومة من الفعاليات والأنشطة طوال سنوات، ومنها المواقع الثقافية بالعريش والشيخ زويد والمناطق بديل العشوائيات.