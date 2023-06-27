محافظ القليوبية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية طحوريا في مدينة شبين القناطر.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتاً إلى أهمية مشروعات مواقف السيارات النموذجية التي يجري إنشاؤها بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد محافظ القليوبية وحدة التضامن الاجتماعي بطحوريا وتم الانتهاء منها بالكامل وتسليمها لمديرية التضامن، حيث تفقد المبنى والمكون من طابقين على مساحة 400 متر موجها بالبدء فى فرش الأثاث المكتبي للمبنى ليتم تشغيله لتقديم الخدمات الخاصة بالتضامن الإجتماعي لأهالي القرية.

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع سيارة التدريب المتنقلة نوع التدريب (مبادرة مهنتك مستقبلك رقم 2 فن تفصيل الملابس) تحت إشراف وزارة القوى العاملة، للعمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى التي ضمتها المبادرة للاستفادة واكتساب الخبرة الممكنة التي تؤهلهم لكسب معيشة كريمة لهم ولأفراد أسرتهم من خلال تعلم مهن "توصيلات الكهرباء، والسباكة، والحياكة".

وشملت الجولة تفقد أعمال تدريب 20 فتاة وسيدة على مهنة الخياطة لتدريبهم على تفصيل الملابس بمختلف أنواعها مع تكريم المتميزين من المتدربين وإعطائهم ماكينة خياطة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات لهم لتعينهم على المعيشة والاعتماد على أنفسهم.

وأكد محافظ القليوبية على اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.