قبل عيد الأضحى.. أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار زيت الطعام، اليوم الثلاثاء 27 يونيو؛ لدى تجار الجملة والمستهلك، خلال التعاملات في السوق المحلية.

أسعار زيت الطعام اليوم



استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 47,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها دون تغييرات، عند 55,000 جنيه للطن ،وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، استقرارًا في قيمته الشرائية مسجلًا 47,500 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 54,000 جنيه للطن ،واستقر سعر طن زيت الأولين، اليوم الثلاثاء عند 47,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

بلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 18 ألف طن زيت خام صب مستورد، منها كمية 6 آلاف طن زيت عباد خام و12 ألف طن زيت صويا خام.

سعر الزيت التمويني

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر30 جنيها وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيها.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن نتيجة مناقصة الزيت التي تم طرحها الأيام الماضية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 34 ألف طن زيت خام صب، منها 22 ألف طن زيت عباد خام و12 ألف طن زيت صويا خام.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنون بالمنافذ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية، البالغ عددهم 36 مليون مستفيد، لمدة 6 أشهر.

