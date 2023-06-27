إدارة المجازر: رفع درجة الاستعداد بكل المجازر لاستقبال الأضاحي

أكد الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع درجة الاستعداد بكل المجازر على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تقدم خدمات الذبح للمواطنين مجانا.

وقال عبدالمنعم -إنه يتم الكشف على الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح بالمجازر عن طريق الطبيب البيطري المسئول، للتأكد من خلوها من أي أمراض، حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المجازر وإلغاء الإجازات لتلبية طلبات المضحين خلال أيام عيد الأضحى الأربعة.

وأوضح مدير إدارة المجازر أن عقوبة الذبح في الشارع تتراوح بين 10 إلى 40 ألف جنيه، موضحا أنه تم تشكل لجنة مهمتها عمل محاضر للمخالفين.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شدد على تكثيف حملات الرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وكان قد قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة أعلنت حالة الطوارئ بين الأطباء البيطريين وألغت الإجازات خلال أيام عيد الأضحى للتفتيش على اللحوم والذبائح ومتابعة الذبائح في المجازر والكشف عليه.

وأوضح لـ"الدستور" أن الإدارة تفتح المجازر للذبح المجاني للحد من الذبح في الشوارع والمنازل لمنع التلوث، وذلك عقب صلاة عيد الأضحى وطوال أيام التشريق حتى الانتهاء من ذبح جميع الأضاحي.