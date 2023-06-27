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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد حملات تنظيفها.. "أوقاف الإسماعيلية": مساجد صلاة عيد الأضحى جاهزة لاستقبال المصلين

تنظيف المساجد
تنظيف المساجد

أعلن الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية،  اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من حملات النظافة التي نظمتها في مساجد المحافظة والتي سيقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن مديرية الأوقاف شنت حملة لتنظيف جميع المساجد والساحات التي ستجرى فيها صلاة العيد.


أشرف علي حملة النظافة بمساجد محافظة الإسماعيلية الشيخ السيد عطية، مدير الإدارات بالمديرية والشيخ محمد كحتت، مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية، وجمع من المفتشين والعمال بالإدارة.

وتستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية لصلاة عيد الأضحى المبارك من خلال تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة وتعقيم المساجد، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التى تم تخصيصها، وعددها 104 ساحات على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن عدد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، في محافظة الإسماعيلية هذا العام، والتي بلغت 104، من بينها 77 ساحة منفصلة خارجية و27 ساحة ملحقة بالمساجد موزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى التابعة.

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