استعدادات غير مسبوقة من "الأوقاف" لصلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

يؤدي ملايين المواطنين غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والساحات الكبرى التي خصصتها المحافظات لأداء تلك الشعيرة، التي يستمعون خلالها إلى قصة سيدنا إسماعيل.

وخصصت وزارة الأوقاف موضوع "الابن البار إسماعيل عليه السلام" عنوانًا لخطبة صلاة عيد الأضحى لعام 1444هـ- 2023، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

ومن أجل التيسير على الناس فى أداء تلك الشعيرة بسهولة ويسر، أعلنت كل المحافظات استعدادها الكامل لاستقبال المصلين عقب جهود بذلتها بتوجيهات من وزارة الأوقاف، شملت حملات النظافة والتجميل والتعقيم للمساجد قبل أيام من قدوم العيد، لاستقبال الرجال والنساء والأطفال في صلاة العيد التي تعد أمرًا مستحبًا، لما فيه من اجتماع على الخير، وإظهار للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك.

ومن أجل إخراج اليوم على أكمل وجه، كلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبدالعزيز، برئاسة غرفة عمليات، تضم وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ووكيل الوزارة لشئون المساجد، ومدير عام المراجعة الداخلية والحكومة، ومديري المديريات بشأن الاستعدادات لصلاة العيد.

كما قررت الوزارة الاستعانة بالواعظات للإشراف على مصليات النساء بالساحات الرئيسية والمساجد الكبرى في صلاة عيد الأضحى المبارك، حرصًا منها على تنظيم صلاة العيد على أفضل وجه، مع عدم التداخل بين صفوف الرجال والنساء.

وأكدت الوزارة على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد.

وبشأن استعدادات كل محافظة، أعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص 241 ساحة ومسجدًا لتأدية صلاة عيد العيد، وقامت مديرية الأوقاف بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد والساحات المخصصة لهذا الغرض.

أما في الجيزة، نفذت مديرية الأوقاف حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة، والتي يتجاوز عددها 5000 مسجد استعدادًا لإقامة صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين.

وفي محافظة الإسكندرية تم تخصيص 531 ساحة صلاة عبر 363 مسجدًا لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وفي الأقصر أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص 1272 مسجدًا و54 ساحة تضم 202 مصلى للسيدات.

أما في الإسماعيلية، قامت مديرية الأوقاف بالمحافظة بتخصيص 104 ساحات لصلاة العيد، وتشكيل غرفة عمليات للوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكل التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التي تم تخصيصها.

فيما تم تخصيص 137 ساحة على مستوى محافظة بني سويف، لصلاة عيد الأضحى المبارك بالتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكل التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التي تم تخصيصها.

وفي محافظة البحيرة تم تخصيص 8000 مسجد بنطاق المحافظة تقام بها صلاة العيد، وتم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد ودعم المساجد بإمام وخطيب أساسي وإمام وخطيب احتياطي، فيما تم تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك.

وفى القليوبية خصصت مديرية الأوقاف 1700 مسجد على مستوى المحافظة، ويجري حاليًا دراسة تحديد عدد من الساحات في مناطق التجمعات بالقرى والمدن.

وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية عن تجهيز عدد من الساحات الخاصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي بلغ عددها 442 ساحة موزعة على مراكز المحافظة، ووفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف تم الانتهاء من تجهيز الساحات المشار إليها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتضم أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلًا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

وفي الغربية، خصصت المحافظة 372 ساحة لأداء الصلاة، منها ساحتان رئيسيتان، الأولى بمساكن كفرحجازي بمدينة المحلة الكبرى، والثانية في منطقة الاستاد بطنطا.

وكشفت مديرية الأوقاف بالغربية أن الصلاة ستؤدي بالمساجد الكبرى فقط بحانب الساحات ومراكز الشباب، ووضع كشوف بأسماء الأئمة على أن يكون هناك إمام احتياطي في كل ساحة ومسجد.