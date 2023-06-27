مصادر بـ"التعليم": "تحليل إحصائي" يحسم التعامل مع امتحان الكيمياء للثانوية

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللجنة المشكلة لمراجعة امتحان ماجدة الكيمياء للثانوية العامة لم تصدر أي قرار رسمي حتى الآن، سواء بإلغاء بعض أسئلة الامتحان أو توزيع الدرجات.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الوزارة ستبدأ تصحيح المادة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم عمل تحليل إحصائي لرصد عدد الطلاب الذين حلوا الأسئلة “المثيرة للجدل”، وإذا ما ثبت أن عددا كبيرا من الطلاب حلوا هذه الأسئلة فسيعتبر الأمر طبيعيا وسيعمل بالإجراءات المبعة في التصحيح وتقدير الدرجات.

وتابعت المصادر، أن جميع أسئلة المادة كانت من بنوك الأسئلة ولا يوجد سؤال من خارجها.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح حجازي أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

ونوهت الوزارة باستمرار الامتحانات خلال أجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.