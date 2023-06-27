ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طرق القاهرة والجيزة "فاضية" في وقفة عرفات

شوارع فاضية
شوارع فاضية

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، وسط التواجد الأمني لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات حتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

كما شهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

شوارع وميادين القاهرة الجيزة الطرق السريعة السيولة المرورية التواجد الأمنى حركة السيارات

الأكثر قراءة

الفائز بتوقيع جوارديولا فى معبد إدفو يكشف تفاصيل "لقاء العمر" (خاص)

الزمالك يستضيف غزل المحلة فى افتتاح الأسبوع الـ32 للدورى

قبل العيد.. إيرادات "بيت الروبي" تتخطى 18 مليون جنيه

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

شعبة الدواجن: 10% زيادة بالطلب على "الفراخ البيضاء" في العيد والأسعار مستقرة

بـ2229 إسعاف.. "الصحة" تبدأ تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟