مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة منتخب المغرب ضد غانا في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الزمالك X غزل المحلة: على إستاد "القاهرة الدولي"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أوروبا تحت 21 سنة

- البرتغال X بلجيكا: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- هولندا X جورجيا: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- كرواتيا X رومانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- إسبانيا X أوكرانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

- الكونغو X غينيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 4 HD

- المغرب X غانا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 4 HD وقناة Arryadia TNT HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

- شبيبة الساورة X اتحاد الجزائر: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- الترجي X النادي الأفريقي: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- النادي الصفاقسي X اتحاد تطاوين: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- اتحاد بن قردان X النجم الساحلي: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.