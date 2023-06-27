ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة منتخب المغرب ضد غانا في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الزمالك X غزل المحلة: على إستاد "القاهرة الدولي"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أوروبا تحت 21 سنة

- البرتغال X بلجيكا: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- هولندا X جورجيا: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- كرواتيا X رومانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- إسبانيا X أوكرانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

- الكونغو X غينيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 4 HD 

- المغرب X غانا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 4 HD  وقناة Arryadia TNT HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

- شبيبة الساورة X اتحاد الجزائر: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- الترجي X النادي الأفريقي: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- النادي الصفاقسي X اتحاد تطاوين: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- اتحاد بن قردان X النجم الساحلي: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الزمالك غزل المحله منتخب المغرب

الأكثر قراءة

الفائز بتوقيع جوارديولا فى معبد إدفو يكشف تفاصيل "لقاء العمر" (خاص)

الزمالك يستضيف غزل المحلة فى افتتاح الأسبوع الـ32 للدورى

قبل العيد.. إيرادات "بيت الروبي" تتخطى 18 مليون جنيه

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

شعبة الدواجن: 10% زيادة بالطلب على "الفراخ البيضاء" في العيد والأسعار مستقرة

بـ2229 إسعاف.. "الصحة" تبدأ تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟