ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: 927 محطة مجهزة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مبادرة استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالي، تأتي كدعم للجهود الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، محورها الإنسان وما حوله وتحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر طاقة آمنة ونظيفة وأرخص نسبياً ويضمن استدامة الأنشطة، مضيفاً أن مصر لديها خطة واضحة الإجراءات والخطوات لدعم خطة انتشار استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات.

وأوضح "الملا، خلال متابعته موقف تقدم أعمال خطة انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية الوزارة للتطوير والتحديث تكاملت مع قرار الدولة الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، ووضعت خطة جديدة لزيادة معدلات المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية والبيئية، وأن المبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز كوقود فى السيارات، كخطوة فارقة، فى مسيرة المشروع وتحقيقه نتائجاً أفضل.

ولفت إلى تنفيذ خطة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، إجراءات متكاملة يأتي على رأسها الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز فى مختلف المحافظات والمدن وعلى الطرق السريعة والمحاور، وزيادة مراكز التحويل واستخدام الأفكار المبتكرة كمركز التحويل المتنقل وأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، فضلاً عن توفير التدريب المستمر وصقل الخبرات لدى مقدمى خدمات التموين والتحويل ، وتسهيل إجراءات التحويل.

وأشار إلى أن تواجد شريكين بحجم بريتش بتروليوم وإينى في هذا النشاط، إلى جانب الخبرات المتراكمة للعاملين فى الشركات المقدمة لهذا النشاط وكذلك الدعم الذى توليه الدولة، وزيادة الوعى الجمعى بالمزايا التي يحققها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود يدعم الاستمرار في تحقيق نتائج متميزة وزيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية والاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالياً 927 محطة مجهزة لتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي مقارنة بنحو 203 محطات في مطلع عام 2021 قبيل إ طلاق المبادرة الرئاسية متضاعفة بأكثر من أربع أمثال ما كانت عليه في غضون تلك الفترة وكذلك هناك حالياً 129 مركز تحويل وحوالى 500 ألف سيارة تستفيد من هذه الخدمة الحضارية، منها حوالى 300 ألف سيارة منها تم تشغيلها بالغاز الطبيعى كوقود خلال السنوات التسع الأخيرة.

ويحقق التوجه نحو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود عدداً من المزايا والفوائد الاقتصادية والبيئية، حيث يوفر المتر المكعب غاز طاقة مساوية للتر البنزين فيما يباع بالسوق المحلى بـ 5ر4 جنيهات للمترالمكعب، وبالتالي يُحقق وفراً كبيراً لمستخدميه، كما أنه يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق، ما يجعله صديقاً للبيئة، كما يُراعي كافة معاملات الأمان في التشغيل.

البترول والثروة المعدنية استخدام الغاز الطبيعي المهندس طارق الملا وزير البترول المركبات بالغاز الطبيعي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

صحف القاهرة تبرز دعم الرئيس السيسي نداء ماكرون حول "التمويل الجديد"

لبيك اللهم لبيك.. تلبية يرددها أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات الطاهر

بدر عبدالعاطي: انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2023

آخرهن دوقة يورك.. مشاهير العالم يشجعن على الكشف المبكر بعد التعافي من "سرطان الثدي"

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

الفائز بتوقيع جوارديولا في معبد إدفو يكشف تفاصيل "لقاء العمر" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟