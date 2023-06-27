صحف القاهرة تبرز دعم الرئيس السيسي نداء ماكرون حول "التمويل الجديد"

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

من جانبها، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمه نداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتقديم الدعم لبيان قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس يومي 22 و23 يونيو الحالي، واستكمال الإصلاح لبناء عالم أكثر عدلا واستدامة.

جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية أمس، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكانت القيادات العالمية المجتمعة في قمة باريس قد أعلنت أنه من المتوقع زيادة بنوك التنمية متعددة الأطراف المبالغ المخصصة للإقراض بواقع 200 مليار دولار، من خلال إدارة ميزانياتها العمومية بصورة أكثر إحكاما وتحمل المزيد من المخاطر، وعبر العديد من القادة عن مخاوفهم من أن نماذج العمل في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باتت قديمة وغير قادرة على مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وأعباء الديون في الدول الفقيرة بعد جائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان القمة الختامي: “نتوقع زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض خلال السنوات العشر المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتحمل المزيد من المخاطر”.

وتناولت صحيفة "الشروق" احتفال قوات الدفاع الجوي بالذكرى الـ53 لبناء حائط الصواريخ الذي تم في 30 يونيو عام 1970، واتخذت هذا اليوم عيدا لقوات الدفاع الجوي، وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل راية الوطن خفاقة.

وأكد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي - في كلمة بهذه المناسبة - أن صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات وبين طياته الحدث الأبرز للقوة الرابعة في قواتنا المسلحة، مشيرا إلى أنه في يوم الثلاثين من يونيو يأتي الاحتفال بالعيد ال(53) لقوات الدفاع الجوى المصري، الذي يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ عام 1970، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولى، واللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.

وقال الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي إنه ليوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية تجسدت فيه بطولات عظيمة وتضحيات جليلة قدم فيها رجال الدفاع الجوي أرواحهم حتى تظل الرايات خفاقة، فسلاما على الشهداء وكان لزاما علينا في هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسئولية، وحملوا لواء الشرف والواجب، فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز.

كما وجه الفريق حجازي لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقية المرابضين في كل ربوع وحدود مصر الحبيبة قائلا: كونوا دائما على قدر المسئولية وعند حسن ظن شعبكم الأبي، كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل، وكونوا القدوة والمثل في نكران الذات فداء لوطننا الحبيب.