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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: عدم وجود شبهة جنائية فى العثور على جثة مسن بعقار المعصرة

جثة
جثة

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد عبد الله عن عدم وجود شبهه جنائية في العثور علي جثة مسن داخل مدخل عقار بالمعصرة. 

وأوضحت التحريات، أن تقرير خبراء الأدلة الجنائية أكد على عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية و أن المجني عليه أصيب بتوقف في عضلة القلب أدى إلى مصرعه.

وكثف رجال مباحث المعصرة جهودهم لحل لغز العثور على جثة مسن بمدخل عقار، حيث يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد عبد الله، مدير أمن العاصمة، على جثة مسن في العقد السادس من عمره داخل مدخل العقار الخاص به بمنطقة المعصرة بجنوب محافظة القاهرة.

وكانت البداية عندما تلقى رجال مباحث المعصرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن داخل مدخل عقار بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد سبب الوفاة.

باخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم حيال الواقعة.  

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