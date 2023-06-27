مصرع أحد المصابين فى حادث سقوط من القطار بشبرا الخيمة

كشف مصدر أمني مصرع أحد المصابين الذين سقطوا من أحد القطارات أثناء سيره بشبرا الخيمة عقب وصوله المستشفى ومحاولة إسعافه.

و كان أصيب شخصان بإصابات خطيرة، عقب سقوطهما من أحد القطارات بشبرا الخيمة، وذلك أثناء سير القطار بالمحطة، وقدانتقلت سياراة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، يفيد وصول شخصين مصابين إثر سقوطهما من قطار بمحطة قطارات شبرا الخيمة، وتم نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.