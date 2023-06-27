سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بداية وقفة عرفة، وقرب موعد عيد الأضحى المبارك، حرص عشاق الذهب والشباب معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب في ببداية تعاملات اليوم ارتفاعا طفيفا بالأسواق الصاغة المصرية، لكي يسجل جرام الذهب عيار 21 قيمة 2250 جنيها ويكون هو الأكثر تداولا بالأسواق.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتنشر «الدستور» أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20- 6- 2023.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو عيار 24 ليسجل 2571.5 للبيع، 2542.75 للشراء، أي ارتفاع بقيمة 5.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في الأسواق إلى، 2357.25 للبيع، 2331 للشراء، أي ارتفاع بقيمة 5.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو عيار 21 في محلات الصاغة المصرية، 2250 للبيع، 2225 للشراء، أي ارتفاع بقيمة 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

صعد سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في أسواق الصاغة المصرية ليسجل، 1928.5 للبيع، 1907.25 للشراء، أي صعود بقيم 4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 20 يونيو ليصل إلى، 1500 للبيع، 1483.25 للشراء، أي ارتفاع بقيمة 3.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 ليصل إلى، 1285.75 للبيع، 1271.5 للشراء، أي ارتفاع بقيمة 2.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 9

ارتفع سعر الذهب عيار 9 ليصل إلى، 964.25 للبيع، 953.5 للشراء، أي ارتفاع بقيمة 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو في الأسواق المصرية إلى 18000 للبيع، 17800 للشراء، أي ارتفاع بقيمة 40 جنيها.

سعر الأونصة العالمية

وصلت سعر الأونصة عالميا اليوم الثلاثاء 20 يونيو إلى 1933 دولارا للبيع، و1932 دولارا للشراء.