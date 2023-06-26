تعزز من إيرادات الدولة.. أبرز فوائد مزايدة الذهب فى مصر

عندما يتعلق الأمر بصناعة التعدين في مصر، تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الأخرى، وتسعى الحكومة المصرية إلى استغلال هذه الموارد لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في هذا القطاع.

مزايدة الذهب فى مصر

واحدة من الشركات الرئيسية المعنية بصناعة التعدين في مصر هي شركة شلاتين للتعدين، وهي شركة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، تأسست الشركة في عام 2007 وتعمل على استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في منطقة شلاتين الواقعة في شرق الصحراء الشرقية.

كما أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة التعدين ومزايدة الذهب تعتبر واحدة من السبل المتبعة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن يستمر الاهتمام بصناعة التعدين واستغلال الثروات المعدنية في مصر وتطورها في المستقبل لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

ودعت شركة شلاتين للثروة المعدنية، الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التعدين للمشاركة فى المزايدة العامة رقم 1/ 2023 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، واستغلاله بنظام اقتسام الإنتاج بمناطق “فطايري، البرامية، عتود، أم عود وحنجلية، حماطة”، على أن يتم غلق المزايدة فى 10/8/2023.

فوائد مزايدة الذهب في مصر

- تعزيز الإيرادات الحكومية: تعد مزايدة الذهب واحدة من الوسائل التي تساهم في زيادة إيرادات الدولة.

- تعزيز قطاع التعدين: تعد مزايدة الذهب من وسائل تحفيز قطاع التعدين في مصر، فعندما تتم عملية المزايدة ويتم منح حق استخراج الذهب للشركات المهتمة، فإنها تعمل على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وزيادة فرص العمل وتحسين البنية التحتية المتعلقة بصناعة التعدين.

وتقوم شركة شلاتين بتنظيم عمليات المزايدة لاختيار الشركات المهتمة بالاستثمار في صناعة التعدين والحصول على حق استخراج الذهب.

كما تسعى الشركة إلى جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في قطاع التعدين في مصر. تقدم الشركة الضمانات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتعمل على توفير بيئة استثمارية مشجعة وملائمة.