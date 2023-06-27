فرنسا تدعم جهود الرئاسي الليبى الإيجابية فى العملية السياسية

أكدت فرنسا دعمها الكامل لجهود المجلس الرئاسي الليبي ودوره الإيجابي في العملية السياسية الجارية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ظهر الإثنين، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والذي نقل للمنفي تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الرئاسي الليبي، فقد استمع المبعوث الفرنسي لرؤية المجلس الرئاسي لآليات وسُبل توزيع الموارد بشكل عادل يضمن عدالة التنمية لجميع الليبيين ويساعد في تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.

وأشار البيان إلى تأكيد المبعوث الفرنسي، دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي ودوره الإيجابي في العملية السياسية.

من جانبه أكد المنفي، على عمق العلاقات بين ليبيا وفرنسا، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي يدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير إقصائية.

العملية الانتخابية

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أكد الإثنين الماضي، أن أن العملية الانتخابية في ليبيا لا تزال تواجه الكثير من نقاط الخلاف بين الليبيين، مشددًا على أن تلك النقاط تتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية الرئيسية.

وأشار خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن قانون الانتخابات الذي اقترحته لجنة (6+6) المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، يعتبر خطوة مهمة، ولكنها غير كافية لتسوية المشاكل كافة العالقة في طريق الانتخابات.

كما لفت إلى أن معيار الأهلية للانتخابات الرئاسية وإجراء جولة ثانية منها، وموضوع تشكيل حكومة موحدة، كلها مواضيع خلافية تتطلب اتفاقا سياسيا بين ممثلي الطيف السياسي في البلاد، مشيرا إلى أنه من دون التوصل إلى توافق تام، ستواجه العملية الانتخابية حائطا مسدودا مثل انتخابات 2021، وسيؤدي ذلك إلى أزمة جديدة.

ودعا مجلس الأمن إلى مزيد من الضغط على الأطراف السياسية المعنية من أجل تخطي هذه الخلافات لإيصال البلد إلى الانتخابات، وطلب من قادة ليبيا العمل على إعلاء مصالح الليبيين.

المنفي والمبعوث الفرنسي