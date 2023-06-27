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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حدائق الرى"عفلة والقناطر والياسمين" تستعد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

حدائق ومتنزهات الرى
حدائق ومتنزهات الرى تستعد لاستقبال المواطنين

تواصل أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك بتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات، وأيضًا تجهيز مختلف الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمختلف محافظات مصر ومنها حدائق “عفلة والقناطر الخيرية، والياسمين”، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال آلاف الزوار خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

أعمال صيانة متكاملة لمختلف الحدائق والمساحات الخضراء

حدائق الرى بالقناطر تواصل الإستعداد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك

كما انتهت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الري، من تنفيذ أعمال صيانة متكاملة لمختلف الحدائق والمساحات الخضراء على طول نهر النيل ومنها القناطر الخيرية، وذلك في سبيل توفير وقت ممتع للمواطنين والزوار وخاصة الأطفال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حدائق الرى بالقناطر تواصل الإستعداد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك

بالإضافة إلى ذلك، شهدت حدائق القناطر الخيرية وحدائق لؤلؤة وحديقة الياسمين ، الإثنين ، حملات نظافة مكثفة وصيانة لجميع المساحات الخضراء بها ، وأيضًا صيانة جميع شبكات المرافق بكل الحدائق بمنققة القناطر الخيرية، وأيضًا تطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق.

حدائق الرى بالقناطر تواصل الإستعداد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك

كما تم تجهيز جراجات السيارات وأماكن الانتظار؛ استعدادا لفتح الحدائق بداية من السابعة صباحاً خلال عيد الأضحى المبارك.


الجدير بالذكر ، أن وزارة الموارد المائية والري، نفذت خطة أعمال متكاملة لتطوير مختلف الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية ، ومن ضمنها حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة، والتى تبلغ مساحتها 13 فدانا من المساحات الخضراء.
إضافة إلى ذلك، وتم تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة تسعة أفدنة، وأيضًا تطوير حديقة النيل على فرع رشيد بمساحة إجمالية تبلغ 6 أفدنة.

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