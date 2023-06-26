الخارجية الفرنسية: مصر دولة محورية وعلاقاتنا بها أكثر من جيدة

قال السفير باتريس باولي، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن هدف قمة "ميثاق التمويل العالمي" هو جمع المنصات المختلفة لتلبية تمويل مرحلة الانتقال المناخي.

وأضاف باولي خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من بين الأهداف هو الأخذ في الاعتبار مستقبل كل الشعوب الإفريقية، ورأينا خلال القمة التزام صندوق النقد الدولي بإعادة تخصيص 100 مليار دولار إلى الدول الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أن فرنسا تهتم بالروابط التاريخية مع العالم العربي، من أجل العمل للمصلحة العامة، مُشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية أكثر من جيدة، والدولتان بينهما شراكة استراتيجية في جميع المجالات سياسية واقتصادية وثقافية، وهو ما ظهر من خلال الدعوة الفرنسية لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة التمويل العالمي.

واختتم: فرنسا تحتاج لشركاء ومصر تحتاج لشركاء، وكلنا نقوم بالتشاور الدائم للبحث عن الحلول، مثل أزمة السودان، ومصر لها ثقل في كل قضايا المنطقة، وأنا كنت سفيرًا في مصر في التسعينيات وأعرف عمق العلاقة المصرية الفرنسية.