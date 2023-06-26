ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الفرنسية: مصر دولة محورية وعلاقاتنا بها أكثر من جيدة

السفير باتريس باولي
السفير باتريس باولي

قال السفير باتريس باولي، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن هدف قمة "ميثاق التمويل العالمي" هو جمع المنصات المختلفة لتلبية تمويل مرحلة الانتقال المناخي.

وأضاف باولي خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من بين الأهداف هو الأخذ في الاعتبار مستقبل كل الشعوب الإفريقية، ورأينا خلال القمة التزام صندوق النقد الدولي بإعادة تخصيص 100 مليار دولار إلى الدول الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أن فرنسا تهتم بالروابط التاريخية مع العالم العربي، من أجل العمل للمصلحة العامة، مُشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية أكثر من جيدة، والدولتان بينهما شراكة استراتيجية في جميع المجالات سياسية واقتصادية وثقافية، وهو ما ظهر من خلال الدعوة الفرنسية لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة التمويل العالمي.

واختتم: فرنسا تحتاج لشركاء ومصر تحتاج لشركاء، وكلنا نقوم بالتشاور الدائم للبحث عن الحلول، مثل أزمة السودان، ومصر لها ثقل في كل قضايا المنطقة، وأنا كنت سفيرًا في مصر في التسعينيات وأعرف عمق العلاقة المصرية الفرنسية.

الخارجية الفرنسية العلاقات الفرنسية المصرية

الأكثر قراءة

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب انهيار عقار سيدى بشر

أول تعليق لـ أحمد الفضالي مرشح تيار الاستقلال لانتخابات رئاسة الجمهورية

نجاة 14 مواطنًا من الموت في حادث ميكروباص بملوي

وزارة العمل تطلب مدرسين للعمل بإحدى المدارس الخاصة

"الحماية المدنية" تواصل البحث عن ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟