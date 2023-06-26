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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد السجيني: وفاة واحدة و8 مفقودين تحت أنقاض عقار الأسكندرية

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انهيار العقار الأسكندرية أسفر حتى الآن، عن وفاة حالة سودانية، كما أن الأخبار المتداولة تشير إلى فقدان 8 أشخاص.

حادث عقار الأسكندرية 

وأكد أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن أجهزة المحافظة تعمل بشكل متواصل لمتابعة تداعيات انهيار عقار سيدي بشر.

وأضاف في حديثه، أن محافظة الأسكندرية بها نسبة مياة جوفية مرتفعة اضافة إلى أنها من أكثر محافظات مصر المخالفة في البناء، لذا مايحدث الآن نتيجة حتمية لحجم المخالفات الكثيرة في الأسكندرية. 

مصابي الحادث 

وتابع:" الإعلان عن المصابين بشكل رسمي سيأخذ بعض الوقت لإتمام عملية النظر في ما تحت الأنقاض".

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