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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 17 على طريق أسيوط الغربي

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين بينهم عدد من الأطفال،بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود متوفي وعدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بين منطقتي جرزا والناصرية بدائرة مركز الفيوم حيث أسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي اليوم عن عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية لتشخيص إصاباتهم، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص ا وإصابة 17 انقلاب ميكروباص طريق أسيوط الغربي

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