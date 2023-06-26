اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

ما اغرب تحولات الحياه وما ابعد ما كنا نحس به من مشاعر حين يطل علينا شهر يونيو في الماضي مقارنه بما نحس به هذا العام والأن وتحديدا هذه الايام الأخيرة من شهر يونيو،، فلقد تحول شهر يونيو هذا العام الي شهر الاعياد والدروس والعبر والفرحة، بعد ان كان شهر يونيو هو شهر النكسة المروعة التي اصابت مصر في ١٩٦٧ فجعلته شهرا حزينا نريده ان يمر بسرعه ولا نريد ان نتذكر ما حدث فيه.

ففي ٥ يونيو ١٩٦٧ جثم الاحتلال الاسرائيلي علي قطعه غاليه من ارض وطننا الحبيب وهي ارض سيناء بعد هزيمه مصر وسوريا وفقدان آلاف من الشهداء الابرار من جيشنا الباسل في حرب يونيو ٦٧والذي اسفر عن احتلال جزء غالي من ارضنا واحتلال الجولان في سوريا ،، واذا كانت انتصارات مصر في حرب اكتوبر المجيدة في ٦ اكتوبر ١٩٧٣ وتقدم ابطال الجيش المصري لاسترداد الارض المسلوبة والعبور من النكسة الي النصر بعبور خط بارليف المنيع الذي اقامته اسرائيل باعتباره من المستحيل اختراقه ،،فان اختراق الجيش المصري له والعبور الي سيناء ورفع العلم المصري عليها قد جعل حرب العبور هي حرب استرداد الكرامة والعزة حتي يومنا هذا.

الا انه ورغم الانتصارات المجيدة في حرب اكتوبر ثم استرداد كل شبر من ارضنا الطاهرة، الا ان يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ كان ما يزال يوما حزينا لنا نتذكره لنستلهم منه الدروس والعبر واليقظة والحذر للحفاظ علي كل شبر من ارض وطننا الحبيب ،، غير انه من ناحيه اخري فان شهر يونيو هذا العام يهل علينا بمناسبتين عظيمتين فيهما من الدروس والعبر ما يجعلنا نعتبر هذا الشهر شهر الحرية والتلبية والفرحة والبهجة وايام خير وتضحيه وطاعه الله العلي القدير ،،وايضا هو هذا العام شهر فريضة الحج والزكاة، لهذا فان لدينا مناسبتين وعيدين يحملان معهما البهجة والفرحة.

واقصد بهما عيد الأضحى بأيامه المباركة والذي تهل فيه وقفه يوم عرفه اليوم، وغدا تبدأ اولي ايامه ال٤ ،، وتقدم فيه الاضاحي لتوزيعها علي الفقراء والمحتاجين وتحلو فيه التلبية منذ فجر يوم عرفه حيث تصدح اصوات المسلمين في جميع انحاء العالم بالتلبية :"لبيك اللهم لبيك ،،لبيك لا شريك لك لبيك ،، ان الحمد والنعمه لك والملك ،، لا شريك لك "،،،وتذوب الاجناس والجنسيات ولا يصبح هناك سوي صوت التلبية وصلاه العيد الكبير ،، وصيام عرفه والدعوات التي نشعر انها مستجابه ونوجه جميعا عيوننا وقلوبنا ناحيه الكعبة الشريفة حيث تنقل شعائر فريضه الحج علي الهواء مباشره ليري المشاهدون اروع مشهد حيث يتجمع في ارض المملكة العربية السعودية اكثر من ٣مليون حاج لاداء الفريضة الإسلامية ويشاهدهم اكثر من ٢مليارمسلم علي الفضائيات حسب احدث دراسه اجريت في ٢٠٢٣ ويرددون معهم التكبيرات والتلبية حيث يشكل المسلمون ٢٥ في المائه من سكان العالم ويشكل الاسلام ثاني اكبر دين في العالم وتأتي مصر رقم ٦في مصاف اكبر دول العالم التي بها مسلمين بعدد ٣٨٣ ،١٠٧ مليون فرد.

ويقوم المسلمون بتقديم الأضحية التي هي احدي شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون الي الله بتقديم الذبح وذلك من اول ايام العيد وحتي آخر ايام التشريق ،، ويعيد لأذهاننا العيد الكبير ذكري لقصه ابراهيم عليه السلام عندما رأي رؤيه امره فيها الله بالتضحية بذبح ابنه اسماعيل ،، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا حيث هم بذبح ابنه ،، امره الله بعده بتقديم احد الأضحية بدلا عن ابنه،،ولذلك يقوم المسلمون في جميع انحاء العالم بذبح اضحيه من الانعام { خروف او بقره او جمل] ويوزعونها علي الاقارب والفقراء واهل بيتهم ،، ومن هنا جاءت تسميه عيد الأضحى.

فاللهم تقبل منا الطاعات وارزقنا البركة والخير والسلام بحلول عيد الاضحي المبارك ،، واغفر لنا وارزقنا صله الارحام والاحباب بخير وسلامه. واغفر لموتانا وادخلهم فسيح جناتك ،،وارزقنا الفرح والاخلاص في القول والعمل ،،وهب لنا من لديك فرجا قريبا ونصراعزيزا وفرحه قد تمحو الحزن وتعطينا صحه افضل لنا ولابنائنا واجعلنا واسرنا من اهل الايمان والتوحيد بك ،،وتمم وفرحتنا وسرورنا بقدومك نحن واحبابنا ،، وانصر وطننا الحبيب ووفر له الاستقرار والتقدم والامان.

اما العيد الثاني الذي يجعلنا نبتهج بشهر يونيو فهو اننا غدا ان شاء الله نحتفل بمرور ١٠ سنوات علي ثوره ٣٠ يونيو الشعبية العظيمة التي قام بها الشعب المصري وحماها الجيش والشرطة من منطلق اراده شعبيه كاسحه شارك فيها كل المخلصين الوطنيين وافتخر بانني شاركت فيها انا وجميعا فراد اسرتي الصغيرة وامي الحبيبة وانها ثوره ضمت كل فئات الشعب في كل المحافظات والميادين الكبري حيث ملاوا ميادين مصر كلها بصيحات عاليه بلغت عنان السماء وصاح بها ملايين من النساء والرجال والشباب والاطفال والجدات والاجداد وحزب الكنبة ايضا كانوا يرددون : "ارحل ،، ارحل ، "،،وذلك للخلاص الي الابد من حكم جماعه الاخوان المتأسلمين بعد عام اسود هو الاسوأ في تاريخ مصر.

،، وغدا نحتفل في كل بيت مصري باننا قد نجحنا في تحقيق النصر علي الظلام والجهل والتطرف ،، وتزييف الدين علي يد جماعه تآمرت علي الوطن تحت ستار الدين الاسلامي والدين منها براء ،، وعادت مصر الي شعبها الاصيل الوسطي الذي اعلن ارادته للعالم في الخلاص من كل دعوات ودعاه التطرف والتكفير واحتقار المراه والعودة بمصر الي الوراء ،، فيا لها من ايام تتواكب فيها الافراح والعبر بان اراده الشعب هي الأقوى وان رجال الجيش المصري والشرطة المصرية كانوا علي عهدهم بتلبيه اراده الشعب المصري في استرداد مصر ممن حاولوا خطفها انطلاقا من مؤامرة دوليه لتدمير الوطن الحبيب الا ان محاولتهم قد باءت بالفشل وتم تطهير البلاد من الارهاب الاسود.

وتتجه مصر نحو التقدم والبناء والاستقرار باقصي سرعه ممكنه ، تحت قياده وطنيه مخلصه وشجاعة ورئيس هو من ابنائها الشجعان المخلصين فلقد انتخبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الوطني الشجاع هو ورجال الجيش المصري في دعم اراده الشعب المصري في الخلاص من الاخوان واتباعهم من الارهابيين، وغدا يتجمع معا احتفالين عظيمين ينشران الفرح والسرور في كل ربوع مصر وهما ذكري مرور ١٠ سنوات علي قيام ونجاح ثوره الشعب المصري في ٣٠يونيو ٢٠١٣ ميلاديا ،،وحلول ثالث ايام عيد الأضحى المبارك ،، فكل عام وكل مصري محب لوطننا الحبيب بخير ،، وكل عام والامه الإسلامية بخير وبركه بمناسبه عيد الأضحى المبارك الذي حل في ١٠ ذي الحجرة ١٤٤٤ هجريا وينتهي بعد غد في ١ يوليو ٢٠٢٣ ميلاديًا،، واهلا بشهر يونيو شهر الاعياد والفرحة.