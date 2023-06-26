علاج 25 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه خلال اليوم الاول من حمله 100 يوم صحة تم توقيع الكشف على 25 الف مواطن مؤكدا استمرار فعاليات الحملة أثناء اجازه عيد الاضحى المبارك والعطلات.

أشار مكين إلى أن الفرق الثابتة المتنقلة تتواجد بكامل طاقتها وفي نفس اماكن انتشارها خلال فترة الإجازة، لافتًا إلى ان الحملة تقدم جميع خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وقام وكيل الوزارة صباح اليوم بجولة تفقدية للعيادات المتنقلة لمتابعة سير العمل موجها بتقديم كافة اوجه الدعم لانجاح الحملة.

وأوضح مكين، لـ"الدستور" أن 100 يوم صحة مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس السيسى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لخدمة المواطنين وتستمر ١٠٠ يوم، مؤكدًا أن الدقهلية تضم ٥٠٠ نقطة ثابتة و٣٢٠ نقطة متحركة للوصول لجميعالمواطنين بتطاق المحافظة.