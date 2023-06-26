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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"وعد فأوفى".. "dmc" تعرض أبرز إنجازات الرئيس السيسي بعد 30 يونيو

مشروعات مصر التنموية
مشروعات مصر التنموية

عرضت فضائية "دي إم سي" تقريراً مفصلاً عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ثورة 30يونيو.

وكشف التقرير أن القيادة السياسية كانت حريصة كل الحرص على أن تكون قناة السويس الجديدة أولى خطوات الدولة التنموية بعد ثورة 30يونيو، ولهذا قال الرئيس حينها "قناة السويس الجديدة أول خطوة من ألف خطوة".

مشروعات مصر التنموية

وأكد التقرير، أن ثاني إنجازات القيادة السياسية تمثلت في الطرق والكباري التي تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، حيث حرص الرئيس من خلالها ربط الدولة المصرية من محافظات ومدن ببعضها البعض وبصورة أمنة سالمة.

وتابع التقرير، أن مشروع الصوبات الزراعية تلى إنجازات الدولة في الطرق والكباري، حيث استهدف المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

إنجازات رئيس 

وأضاف أن الرئيس السيسي حرص على تحويل أراضي مصر التي كانت قبلتها محدودة للغاية إلى أراضي ذات قيمة مرتفعة من خلال تطويرها، وهذا التحول جاء من خلال مشروعات الإسكان التي ناسبت جميع شرائح الوطن.

دي ام سي تقرير دي إم سي إنجازات الرئيس السيسي ثورة 30يونيو قناة السويس الجديدة

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