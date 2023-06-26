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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: تلقينا بلاغات بفقد 8 أشخاص أسفل العقار المنهار

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية إن هناك 8 بلاغات من أصحاب العقار المنهار تفيد بفقد 8 أشخاص أسفل عقار خليل حمادة الذي انهار صباح اليوم الاثنين.

وأضاف الشريف أن هناك تواجد مكثف من فرق الحماية المدنية ورجال الإسعاف للبحث عن أسفل العقار المنهار للتأكد من البلاغات وحتى الآن، لم يتم العثور إلاّ على جثمان واحد لشاب عشريني. 

وتابع أن لجنة مختصة من كلية الهندسة قالت إن بقاء النصف الثاني من العقار المنهار يشكّل خطورة وستتم إزالته دون استخدام المعدات للحفاظ على السلامه العامة، لافتًا إلى أن الإسكندرية بها 2300 عقار مر عليها أكثر من 100 سنة ونتيجة للتغيرات المناخية وتأثيرها على المحافظة الساحلية يجعلها عُرضة للانهيار.

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محمد الشريف محافظ الإسكندرية العقار المنهار خليل حماده اليوم

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