حبس عاطل لحيازته كمية من البودر بكرداسة

أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة، حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من البودر استعدادًا لترويجها على عملائه في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المتهم ضبط بحوزته كمية من مخدر البودر استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر البودر للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتمكن قسم شرطة كرداسة من ضبط عاطل؛ لحيازته كمية من البودر وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته المخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.