بث مباشر عبر "تيك توك".. سوزان نجم الدين تُجيب على اسئلة متابعيها

انضمت النجمة العربية سوزان نجم الدين، إلى منصة الفيديوهات “تيك توك” الرائجة في العالم من خلال حسابها الرسمي الجديد الذي يحمل اسمها.

وتجيب “سوزان” على أسئلة جمهورها عبر تقنية البث المباشر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر.

وفي سياق متصل تقضي النجمة السورية سوزان نجم الدين عطلتها الخاصة في مدينة دبي الإماراتية والقاهرة المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "مربى العز" من خلال شخصية "جواهر" لموسم رمضان 2023.

وتحاول سوزان التواصل مع الجمهور بشكل أكبر من خلال المنصات المختلفة سناب شات ولنستجرام, مؤكدة إدراكها لأهمية الاستماع لآراء الجمهور والتواصل معهم بشكل مباشر.