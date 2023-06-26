صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم

أعلن د. مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، رفع حالة الطورائ في مديرية الصحة بمطروح استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات مطروح.

وأكد مبروك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أى حالات مرضية، مشيرًا إلي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

لفت إلى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، موضحًا أنه تم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

أضاف انه تم انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكل الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.

وأشار إلى تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، كما سيتم المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلًا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها، والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها والمرور علي المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف علي مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ولفت إلى استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكل مراكز المحافظة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام أجازة عيد الأضحى، للتأكد من انتظام سير العمل، مؤكدًا توافر الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.