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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من دار العرض الخاص لـ"البعبع".. أمير كرارة: "متشوق لردود الأفعال" (صور)

كرارة
كرارة

وصل منذ قليل، النجم أمير كرارة برفقة أبنائه، للمشاركة في العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” المقرر طرحه بالسينمات غدا الثلاثاء، ليخوض به منافسات موسم عيد الأضحى.

وأعرب “كرارة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن حماسه الشديد لطرح العمل بالسينمات غدًا، وتطلعه لمتابعة ردود أفعال الجمهور على العمل.

وأكد الفنان أمير كرارة، أن احداث العمل جديدة وشيقة، تجمع بين الكوميديا والأكشن، ويجسد خلال العمل دور جديد ومختلف تماما عما قدمه من قبل.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

تحي هاني بلان بالصور باسم سمرة انعام سالوسة

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