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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عبد الرحمن: تجربتي في فيلم "البعبع" مختلفة تمامًا

محمد عبد الرحمن «توتا»
محمد عبد الرحمن «توتا»

شارك الفنان محمد عبد الرحمن “توتا”، في فعاليات العرض الخاص بفيلم “البعبع” الذي يشارك في بطولته مع النجم أمير كرارة، والمقرر طرحه رسميا بدور العرض السينمائي غدًا الثلاثاء، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقال “توتا” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه يعتبر فيلم البعبع تجربة مختلفة، ويظهر خلاله بدور جديد وشخصية مختلفة، لافتا إلى أن العمل مزيج من الكوميديا والأكشن وبه أحداث شيقة ومثيرة، بالاضافة إلى أنه يتضمن نخبة من كبار النجوم.

وأعرب “توتا” عن سعادته الشديدة بالتعاون مع النجم أمير كرارة وكل فريق العمل.

 وأكد “عبدالرحمن” أنه يشارك خلال هذا الموسم، بفيلمين مخالفين هما فيلم “بيت الروبي” و “البعبع”.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

الكومي المب الفنان محمد عبد الرحمن الكو الظهور كضيف شرف خالف حسين المنباوي

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