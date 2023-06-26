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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": إصابة 4 مواطنين جراء انهيار عقار الإسكندرية

انهيار عقار الإسكندرية
انهيار عقار الإسكندرية

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه تمت إصابة 4 مواطنين جراء انهيار عقار الإسكندرية في صباح اليوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج.

انهيار عقار الإسكندرية 

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرق الإنقاذ تواجدت على الفور عقب الانهيار، ومازال البحث مستمرًا حتى الآن عن المفقودين.

وأضاف في حديثه، أنه جميع مسئولي المحافظة متواجدون بجوار هذا العقار، كما تم رفع حالة الطوارئ؛ للنظر في هذه الأزمة والتصرف معها سريعًا.

رفع حالة الطوارئ 

وتابع: "تم إخلاء العقارات المجاورة من السكان، كما تم قطع التيار الكهربائي والغاز في هذه المنطقة".

واستطرد: "هذا العقار 14 طابقا، والجميع يرجح أن أعمال الإنشاء في الدور الـ14 كانت السبب الرئيسي في انهياره".

رمضان المطعني القاهرة الإخبارية انهيار عقار الإسكندرية مصابي الحادث مراسل القاهرة الاخبارية

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