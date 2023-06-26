بايدن: لم نتورط في التمرد المسلح لفاجنر في روسيا

أعلن جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن أمريكا لم تتورط في التمرد المسلح لفاجنر في روسيا.

وأكد بايدن، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أنه من المبكر أن يتم معرفة إلى أين تتجه الأمور بشأن تمرد فاجنر.

وأضاف، أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا متواصل بغض النظر عما يحدث في روسيا، مؤكداً أن فريق أمريكا للأمن القومي يتابع عن كثب تطورات ما يحدث في روسيا، خاصة وأن مايحدث في روسيا جزء من الصراع داخل النظام .