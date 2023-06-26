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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال لقاء السفير محمد الشناوى.. رئيسة المجر تعرب عن تطلعها لزيارة مصر

رئيس المجر والسفير
رئيس المجر والسفير المصري

التقى السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، في إطار لقاء مجمع لسفراء الدول العربية المعتمدين في بودابست، بكتالين نوفاك رئيسة المجر.

وفي الاجتماع، أكدت نوفاك حرص المجر على تعزيز العلاقات والروابط مع الدول العربية، خاصة مع ما يجمع بين الدول العربية والمجر من علاقات تاريخية وقيم ومبادئ وتفاهم مشترك.

واستعرضت الرئيسة المجرية، خلال اللقاء، أهم تطورات الموقف المجري إزاء القضايا الإقليمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية، وقضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين والطاقة، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المجر والدول العربية، ومؤكدة تطلعها لزيارة مصر والدول العربية الأخرى.

المجر مصر السفير محمد الشناوي رئيسة المجر بودابست

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