اتحاد جدة يُسقط أحمد حجازى من قائمته للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف أحمد حجازي قائد منتخب مصر، من الاستمرار مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

وكان حجازي قد أُصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك خلال آخر مباريات الاتحاد، في الموسم المنقضي 2022-2023.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد تدرس عددًا من الخيارات الأجنبية لتدعيم الفريق دفاعيًا، بدلًا من أحمد حجازي الذي أجرى مؤخرًا عملية في الرباط الصليبي.

وأوضحت الصحيفة أنه تأكد إسقاط اسم حجازي من الكشوفات في فترة التسجيل الصيفية المقبلة، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الإدارة واللاعب بعد إصابته.

ولعب حجازي 33 مباراة رفقة اتحاد جدة في الموسم المنصرم بمختلف البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع واحدًا لزملائه.

ويلعب حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة منذ صيف 2020 وإعارته من نادي وست بروميتش لمدة موسم، ثم تفعيل شرائه من قبل النادي السعودي في نهاية الإعارة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل، وبدأ حجازي بالفعل خوض التدريبات التأهيلية بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.



وفي حالة عودة حجازي مرة أخرى للمشاركة مطلع العام الجاري، سيكون من الوارد عودته للمشاركة مع المنتخب الوطني المشارك في بطولة أمم إفريقيا 2024، والتي تستضيفها كوت دي فوار، والتي تنطلق يوم 13 يناير المقبل.

يُذكر أن حجازي هو قائد فريق اتحاد جدة.