ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟

الأضحية
الأضحية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية، أو بين نية الشكر على النعمة التي تحصل للإنسان وبين الأضحية؟.

 

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على السائل هل يجوز الجمع بين الاضحية والعقيقة خلال عيد الاضحى عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

قال إنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، ولا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.

مواشى القمامة.. كيف تعرفها وهل يجوز التضحية بها؟

قناة الناس| هل يجوز الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج؟.. عالم أزهري يجيب

أيام التشريق في عيد الاضحى 2023

أوضح مفتي الجمهورية أن يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.

وأشار إلى أنه ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.
 

ايام التشريق في عيد الاضحى 2023 وقت ذبح الأضحية أيام النحر الجمع بين الاضحية والعقيقة دار الافتاء المصرية

الأكثر قراءة

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

اتحاد جدة يُسقط أحمد حجازى من قائمته للموسم الجديد

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

طعنه فى الرقبة.. أول صور لعامل ضحية "مقص ترزى" بأوسيم

49 ميدالية.. استقبال حافل من المصرية للاتصالات لبعثة الأولمبياد الخاص المصرى

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟