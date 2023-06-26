ضمن فعاليات «100 يوم صحة».. إطلاق برنامج "صحة قلبك" للتوعية بأهمية الكشف المبكر

بدأت فعاليات برنامج “صحة قلبك” ضمن فعاليات حملة “100 يوم صحة” للكشف على المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبإشراف دكتور محمد ضاحي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وتوجيهات الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والدكتورة ريهام مدحت مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتامين الصحي.

وبدأت فعاليات البرنامج فى فرع الجيزة وشمال الصعيد باشراف الدكتورة ايناس شوقي المدير العام،و كافة مسئولي الهيئة العامة للتامين الصحي بفرع الجيزة.

واستهدفت الحملة الكشف المبكر وتقديم محاضرات تثقيفية و توعوية من فريق عمل مختص من الاطباء بجميع المجالات للكشف المبكر عن الامراض الغير سارية و اجراء فحوصات شاملة لمتلقي الخدمة من جميع الفئات العمرية.

و من جانبه، واكد الدكتور خالد موافي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتامين الصحي على أن جميع خدمات المبادرات الرئاسية مقدمة بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الدكتورة ريهام مدحت، مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية على انه تم وضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظات وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين، طوال أيام برنامج صحة قلبك من 26 يونيو حتى الأول من أكتوبر.

من جهته، أشار الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية على جاهزية الأطقم الطبية وأعضاء الفرق وبدء العمل بالمبادرة منذ انطلاقها و وفقاً للخطة التي تم وضعها على يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والتدريب حال الاحتياج لذلك، والتنسيق التام بين جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، وذلك طوال فترة عمل الحملة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.