مصطفى غنايم يكشف تفاصيل كتابه الجديد "قصيدة الطفل المعاصرة"

عبر كاتب الأطفال والناقد الأدبى مصطفى غنايم عن سعادته بصدور كتابه النقدى الثانى "قصيدة الطفل المعاصرة.. قراءة نقدية"، والصادر حديثا عن سلسلة "كتابات نقدية" بالهيئة العامة لقصور الثقافة، لكونه صدر عن سلسلة عريقة ورائدة حمل فيها كتابه رقم 295 ويدرج اسمه مع كُتاب هذه السلسلة من أساتذة ونقاد يفخر بالتتلمذ على أيديهم إما بالتعليم المباشر منهم أو التعليم غير المباشر من خلال دراسة كتبهم أو اطلاعه عليها.

وقال "غنايم" في تصريح لـ"الدستور"، إن موضوع هذا الكتاب قراءة نقدية فى أدب الأطفال المجال الذى يحبه وأبدع فيه عددا من قصص الأطفال، والذى خصص دراسته الأكاديمية فيه، فضلا عن أن تلك القراءة فى بعض قصائد الأطفال لدى بعض الشعراء الأطفال وهم"أحمد سويلم، وأحمد زرزور، وأحمد فضل شبلول"، وقد مهد لها بمبحث مستقل عن سمات أدب الأطفال بصفة عامة والشعر بصفة خاصة ولا سيما فى عصر الثورة التكنولوجية و المعلوماتية المعاصرة.

وأضاف غنايم، أن هذا الكتاب الثانى جاء بعد كتابه الأول الذى صدر عن مؤسسة عريقة أيضًا الهيئة المصرية العامة للكتاب والذى يحمل دراسة نقدية فى شعر فاروق شوشة للأطفال والذى ابدعه شوشة فى احفاده فى اخريات حياته بعد أكثر من ٤ عقود على نظمه شعرا للكبار، مؤكدا أن تلك الدراسة تعد من أوليات التى تناولت شعر فاروق شوشة للأطفال من المستويات المعجمية والصوتية والدلالية فى ضوء احد المناهج النقدية (الأسلوبية).

جدير بالذكر أن غنايم عضو شعبة أدب الطفل باتحاد كتاب مصر ومدير تحرير سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة وأنه حصل على درجة الماجستير فى اللغة العربية شعبة الدراسات الأدبية والنقدية فى شعر الأطفال وباحث للدكتوراه فى النقد الأدبى أيضا ويكتب مقالات نقدية وقصص إبداعية فى الكثير من المجلات المصرية والعربية.

كما صدر له العديد من القصص الإبداعية منها: البنت الطائرة، بنت السلطان والمعطف الأبيض، إيثار وحفلة عيد الميلاد، حواديت وحكايات من شعر احمد شوقى للأطفال، عم أمين والمصباح السحرى، سالى والتابلت، الصداقة العجيبة، آسر يتحدى غروره، مبادرة أروى، قصيدة× حدوتة، مغامرات أمير فى الغابة، واخيرا كتاب (أركان الإسلام) ضمن سلسلة رؤية للنشء بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الاوقاف والذى صدر مترجما الى عدد من اللغات.