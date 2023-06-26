بفيديو "يا ليلة العيد".. ميادة الحناوى تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

فى أحدث ظهور للنجمة الكبيرة ميادة الحناوى، هنأت الجمهور فى مصر والوطن العربى، بغنائها مقطع من أغنية "يا ليلة العيد"، لكوكب الشرق أم كلثوم، وتم طرح الفيديو على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، وجميع المواقع الاجتماعية،كمعايدة منها للجمهور والمتابعين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأغنية "يا ليلة العيد" كلمات الشاعر أحمد رامى، والحان الموسيقار رياض السنباطى، ويقول مطلعها:..

يا ليلة العيد أنستينا ... وجددتي الأمل فينا

هلالك هل لعنينا ... فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان

وغني الطير على الأغصان