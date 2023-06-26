ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بفيديو "يا ليلة العيد".. ميادة الحناوى تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

فى أحدث ظهور للنجمة الكبيرة ميادة الحناوى، هنأت الجمهور فى مصر والوطن العربى، بغنائها مقطع من أغنية "يا ليلة العيد"، لكوكب الشرق أم كلثوم، وتم طرح الفيديو على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، وجميع  المواقع الاجتماعية،كمعايدة منها للجمهور والمتابعين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأغنية "يا ليلة العيد" كلمات الشاعر أحمد رامى، والحان الموسيقار رياض السنباطى، ويقول مطلعها:..

يا ليلة العيد أنستينا ... وجددتي الأمل فينا
هلالك هل لعنينا ... فرحنا له وغنينا
وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد
جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان
وغني الطير على الأغصان

أغنية يا ليلة العيد السيدة أم كلثوم الشاعر أحمد رامي الأضحي المبارك الموسيقار رياض السنباطي ميادة الحناوي يا ليلة العيد انستينا يا ليلة العيد

الأكثر قراءة

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

استمرار حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 15 يومًا

حقن بنج و48 ساعة بدون أكل.. مفاجآت صادمة فى جريمة الغدر بـ"طبيب الساحل" (صور)

أغرته مقاطع ساخنة.. كيف أخفى طالب كفر الشيخ فضيحته بانتهاك جسد جاره؟

جوارديولا فى الصعيد: جولة لمدرب مان سيتى فى معبد إدفو بأسوان (صور)

انهيار عقار ميامي.. توجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟