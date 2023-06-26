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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام الشرطة بـ9 محافظات

جريدة الدستور

وزّعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الجيزة – البحيرة –الشرقية - الوادى الجديد – الغربية - السويس – سوهاج – قنا – المنيا) عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا، استمرارًا للجهود التى تبذلها الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كلنا واحد رئيس الجمهورية الأجهزة الأمنية المناطق الأولى بالرعاية المشاركة المجتمعية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مأمورى أقسام ومراكز الشرطة وزارة الداخلية تواصل

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