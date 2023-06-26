عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام الشرطة بـ9 محافظات

وزّعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الجيزة – البحيرة –الشرقية - الوادى الجديد – الغربية - السويس – سوهاج – قنا – المنيا) عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا، استمرارًا للجهود التى تبذلها الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.