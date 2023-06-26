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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا لـ4 متهمين فى قضية ولاية السودان الإرهابية

اعدام
اعدام

أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الإثنين، حكمها على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية" بالاعدام شنقا.

وعاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

دائرة الإرهاب جنايات أمن الدولة محاكم بدر بالإعدام شنقا المؤبد المفتي المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم

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